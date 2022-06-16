МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг днем примерно на 2%, рынки оценивают перспективы восстановления экономики на фоне высокой инфляции и принимаемых в связи с этим мер мировыми центробанками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.47 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,82% — до 116,35 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,79%, до 113,25 доллара.

"Опасения по поводу мировой инфляции растут. В результате доллар укрепляется, европейские фондовые биржи падают, а вместе с ними и нефть. Поэтому покупатели нефти в данный момент осторожны, но поскольку опасения вокруг поставок все еще очень актуальны, то я думаю, что это падение… не продлится долго", — рассказал агентству Рейтер брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Опасения по поводу высокой инфляции и восстановления экономики отражаются на ожиданиях по спросу на нефть. Мировые центробанки ужесточают монетарную политику и поднимают ключевые ставки: Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, а в четверг ставки повысили ЦБ Швейцарии и Великобритании.

В результате доллар дорожает к евро на 0,4%, к фунту стерлингов — на 0,2%, а более дорогой доллар делает нефть менее доступной для владеющих другой валютой инвесторов.

Базовые факторы при этом продолжают указывать на в целом дефицитный рынок, в том числе на фоне санкций против энергетического сектора РФ.