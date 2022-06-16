МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг значительно снижаются, трейдеры оценивают решения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС повысила ставки на 0,75%, результаты пока неясны

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 1,66%, до 30141 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,37%, до 11354,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,01%, до 3717,25 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что биржи откроются заметным снижением после роста днем ранее. ФРС в среду повысила учётную ставку — до 1,5-1,75% годовых, ее рост сразу на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. А на пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл практически пообещал нового увеличения от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.

По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), быстрое ослабление ралли среды после публикации итогов заседания ФРС неудивительно, учитывая ухудшающийся экономический прогноз.

"Мы по-прежнему живем в том же мире, в котором были 24 часа назад, — в том, где рост замедляется, прибыль продолжает падать, а цены растут. Это не самая лучшая атмосфера для акций", — цитирует Бошана агентство Блумберг.

Перед открытием основных торгов минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 11 июня, число которых, как ожидается, снизилось на 14 тысяч — до 215 тысяч заявок.