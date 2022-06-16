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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220616/837198875.html
Российский рынок акций вырос на фоне стабильного рубля
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Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос по основным биржевым индексам на фоне стабильного курса рубля, следует из данных торговой площадки. Рублёвый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 16.06.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос по основным биржевым индексам на фоне стабильного курса рубля, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,19%, до 2369,75 пункта, а долларовый РТС — на 2,84%, до 1316,75 пункта. Курс доллара снижался вечером на 29 копеек до 56,67 рубля.