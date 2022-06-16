МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос по основным биржевым индексам на фоне стабильного курса рубля, следует из данных торговой площадки.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,19%, до 2369,75 пункта, а долларовый РТС — на 2,84%, до 1316,75 пункта. Курс доллара снижался вечером на 29 копеек до 56,67 рубля.