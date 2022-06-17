С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Текущий курс рубля является равновесным, в июле он еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки

"Тот курс, который складывается сегодня, он и есть равновесный. На наш взгляд, в июле мы увидим еще укрепления рубля… к концу года, если темпы восстановления импорта будут такими, какими мы их себе представляем, то курс будет между 70 и 75 примерно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.