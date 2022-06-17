МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики на опасениях за восстановление экономики и после решения Банка Японии не повышать ставку вслед за остальными ЦБ, свидетельствуют данные торгов. Иена сильно подешевела к доллару на решении центробанка Японии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,96% — до 3316,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 2131,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,1%, до 21075 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,43% — до 2440,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,76%, до 6474,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,77%, до 25963 пунктов.

Трейдеры опасаются за перспективы для мировой экономики, поскольку крупные мировые центробанки склонны повышать ключевые ставки для борьбы в рекордной инфляцией. Так, ставки повысили, в том числе, Федрезерв США, Банк Англии и центробанк Швейцарии.

Вместе с этим ранее в пятницу Банк Японии принял решение сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом регулятор указал на то, что видит в краткосрочной перспективе ускорение инфляции в стране.

На фоне опасений по поводу возможной рецессии в мире американские фондовые индексы закрылись падением в четверг — на 2,4-4%. Уход от риска отразился на торгах в АТР.