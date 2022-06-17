С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Самое мощное оружие США, позволяющее им доминировать и пугать другие страны, – это доллар, и у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии в рамках ПМЭФ "Новые реалии нового мира: игра без правил?". Орешкин сравнил доллар с наркотиком, на котором сидит весь мир

"Один путь у нас – дедолларизация… У нас нет другого выбора… Нам жизненно важно развить альтернативные каналы расчетов международных. А это, конечно, расчеты в национальных валютах", — заявил он.

Костин добавил, что доллар, конечно, универсальный и удобный способ расчетов, но он превратился в оружие.

"У нас нет другого выбора, когда расчётная единица становится оружием. А я убежден, видя, как ведут себя многие наши, даже дружественные партнёры, они боятся не ядерного арсенала в Соединенных Штатах, и не военной мощи, и даже не экономической. Они боятся одного – быть отключёнными от доллара. Это самое мощное оружие, которое имеют Соединенные Штаты, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим", — сказал банкир.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.