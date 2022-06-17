МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов пятницы теряет 0,77% по индексу Мосбиржи на фоне коррекции после роста, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Рубль торгуется в "боковике" на новостях с ПМЭФ

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск понижается на 0,77%, до 2351,6 пункта, индекс РТС — на 0,3%, до 1312,9 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет в то же время 10 копеек, опускаясь до 56,4 рубля, курс евро — 7 копеек, достигая 58,94 рубля.

"В последние дни на рынке наблюдались умеренно-позитивные тенденции – сегодня небольшой минус. Был рост многих депозитарных расписок, владельцы которых получили надежду на то, что будет принято решение о возможности их конвертации внутри России без участия иностранного депозитария. Но уже сегодня многие из них корректируются", — отмечает Виктор Тунёв из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" дополняет, что как и в предыдущие дни, рынок сегодня демонстрирует отстраненность от внешнего фона, но теперь он положительный, а российские индексы снижаются. По мнению эксперта, свою роль играет фактор пятницы, когда многие воздерживаются от активности или сокращают позиции из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Тем более после уверенного роста этой недели на достигнутых нашим рынком относительно высоких уровнях появилось больше желающих зафиксировать прибыль, считает Бабин.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок — акции "Энел Россия" (-12,33%), "Юнипро" (-4,7%), "Распадской" (-3,12%), "Магнита" (-1,59%), "Фосагро" (-2,13%), расписки Ozon (-4,38%), TCS Group (-3,83%), VK (-2,87%).

Виталий Манжос из "Алго Капитал" отмечает, что бумаги "Энел Россия" сильно подешевели на фоне новости о том, что контрольный пакет генерирующей компании будет продан инвесторам из РФ за 137 миллионов евро. Исходя из озвученных параметров сделки, она состоится со скидкой более чем на четверть по отношению к рыночной стоимости указанных акций по состоянию на конец вчерашнего дня, замечает эксперт.

В лидерах роста стоимости — акции ТГК-2 (+4,77%), "Аэрофлота" (+1,94%), "Акрона" (+1,05%), Petropavlovsk (+2,42%), "Интер РАО" (+2,73%), Polymetal (+1,16%), ВТБ (+1,32%), "Яндекса" (+0,74%).

Аналитики компании "Фридом финанс" отмечают, что котировки золотодобытчиков растут на фоне увеличения мировых цен на золото, которые сегодня достигли 1852,7 доллара за тройскую унцию (+2,27% за два дня после заседания ФРС). У защитного актива в текущем году есть все шансы на дальнейшее укрепление на фоне рисков рецессии и стагфляции в США, поэтому бумаги золотодобытчиков пользуются спросом, считают эксперты.

"Мы также не исключаем, что дополнительными драйверами роста акции Petropavlovsk обеспечила какая-то инсайдерская информация, принимая во внимание ряд проблем в этой компании", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

"С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи наметилось пробитие вверх фигуры "симметричный треугольник". Если индекс уверенно закрепится выше фигуры, то перед ним откроется потенциал дальнейшего укрепления в краткосрочной перспективе", — полагает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Аналитики из "Фридом Финанс" делают прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 2280–2450 пунктов и ориентир для РТС — коридор 1170–1325 пунктов.

"Учитывая предстоящие выходные, инвесторы во второй половине дня будут фиксировать прибыль. Наша цель по индексу Мосбиржи на конец дня составляет 2320 пунктов", — прогнозирует Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.