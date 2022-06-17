МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День освобождения /Juneteenth/ — выходной    
2:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,7%  
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2022) 4,7% 1,4%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 2,8% 1,5%
11:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (план работы на 2П2022)    

 