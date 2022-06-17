2022-06-17T17:06:00+03:00
2022-06-17T17:06:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220617/837214797.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июня
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. Ожидаемые в понедельник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD
США — День освобождения... ПРАЙМ, 17.06.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День освобождения /Juneteenth/ — выходной
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|2:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,7%
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2022)
|4,7%
|1,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|2,8%
|1,5%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
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|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром — СД (план работы на 2П2022)
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