МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит после вчерашней сильной распродажи начали торги со смешанной динамикой. Из-за решения ФРС и других центробанков о повышении процентных ставок усилились опасения насчет рецессии, пишет агентство Рейтер.

Dow Jones Industrial Average fell просел на 14,37 пункта, или 0,05%, до 29912,70 пункта.

S&P 500 снизился на 0,87 пункта, или 0,02%, до 3665,90 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 51,45 пункта, или 0,48%, до 10697,55 пункта.