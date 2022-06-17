МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы оценивают вероятность возникновения рецессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 0,68%, до 29724,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 11641,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 3641,8 пункта.

С понедельника индекс Dow Jones (DJIA) снизился уже на 5,28%, NASDAQ — на 4,84%, S&P 500 — на 5,48%.

В пятницу американские индексы снижаются, чему способствуют опасения по поводу возникновения рецессии из-за ястребиных настроений мировых центробанков.

В среду Федрезерв США поднял базовую учетную ставку до 1,5-1,75%, ее рост сразу на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл предупредил о повышении ещё в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.

"Рецессия становится все более вероятной, поскольку центральные банки пытаются резко повысить ставку, прежде чем инфляция выйдет из-под контроля", — приводит агентство Франс Пресс мнение стратега по мировым рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейга (Kerry Craig).