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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220617/837217208.html
Российский рынок акций закрыл последние торги недели снижением
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Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, однако по итогам недели показал рост, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 17.06.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, однако по итогам недели показал рост, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,67%, до 2353,98 пункта, а долларовый РТС потерял символические 0,1%, до 1315,43 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 3,7%.