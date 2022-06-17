МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, однако по итогам недели показал рост, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,67%, до 2353,98 пункта, а долларовый РТС потерял символические 0,1%, до 1315,43 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3%, РТС — на 3,7%.