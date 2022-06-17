МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и дорожающем долларе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7 долларов, или на 0,38%, до 1843,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,22% — до 21,617 доллара за унцию.

В пятницу котировки золота снижались, инвесторы продолжали оценивать итоги заседания ФРС США, которое прошло в среду. ФРС ожидаемо повысила учётную ставку — до 1,5-1,75% годовых, а рост сразу на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. Также глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что не исключает повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов и на следующем заседании.

Любое изменение в монетарной политике США влияет на глобальный финансовый рынок, неотъемлемой частью которого является золото.

"Золото движется к еженедельному падению, поскольку инвесторы оценивают влияние повышения процентных ставок на глобальный рост", — комментирует рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство MarketWatch.

Кроме того, негативное влияние за стоимость золота оказывает увеличение индекса доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 1,2%, до 104,87 пункта. Удорожание американской валюты как правило сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.