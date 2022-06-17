МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы без единой динамики, неделю при этом завершив падением на 4-5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,41%, до 7016,25 пункта, французский CAC 40 — на символические 0,06%, до 5882,65 пункта, немецкий DAX вырос на 0,67%, до 13126,26 пункта.

А по итогам недели FTSE 100 упал на 4,1%, CAC 40 – на 4,92%, DAX – на 4,62%.

На этой неделе все внимание трейдеров было приковано к решениям мировых центробанков, а наибольшее влияние на динамику оказало решение Федрезерва США повысить ставку на 75 базисных пунктов, что произошло впервые с 1994 года.

Инвесторы опасаются за перспективы для мировой экономики, поскольку крупные мировые центробанки склонны повышать ключевые ставки для борьбы в рекордной инфляцией.

"Сейчас существует много неопределенности относительно сроков рецессии, но очевидно, что риски растут", — сказала агентству Ассошиэйтед Пресс стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman).