МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексам вслед за нефтью и стабилизации курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе поднимутся на 2,8% до 2421 пункта и на 4% до 1368 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 7 долларов до 121,6 доллара за баррель, курс евро на форексе – в пределах 1 цента — выше 1,054 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара снизится на 20 копеек до 56,2 рубля, евро поднимется на 35 копеек до 59,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Несмотря на первоначально сдержанную реакцию мировых рынков на решения июньского заседания ФРС, ускоренный темп повышения базовой процентной ставки увеличивает риски рецессии, что не может не отразиться на котировках фондовых площадок, отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит". Кроме того, тренд на ужесточение денежно-кредитной политики набирает обороты в мире, что не располагает к росту стоимости рискованных активов, добавляет он.

Более того, развивающиеся рынки могут оказаться под двойным ударом из-за роста доходностей базовых активов, который спровоцирует отток капитала из этих стран и увеличит стоимость обслуживания долга, считает эксперт.

Можно предположить, что техническая перепроданность способна спровоцировать отскок глобальных индексов, но пока это будет лишь коррекция на длительном тренде падения, поэтому основная тенденция на зарубежных рынках — это всё же снижение, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

А Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что сильных поддерживающих рынок США факторов на начало следующей недели особо не просматривается. Так что ничего не мешает S&P500 инерционно опуститься в район 3400-3500 пунктов, где уже будет заметно чувствоваться перепроданность, что может побудить краткосрочных инвесторов попробовать сыграть на повышение, прогнозирует он.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником, после чего в стране будут опубликованы данные по продажам на рынке жилья в мае и окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, а также состоятся два выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, обращает внимание Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Риски более ограниченного предложения на нефтяном рынке позволяют покупателям сохранять первенство, в то время как смене настроений может способствовать усиление страхов в отношении глобальной рецессии и, как следствие, сокращения спроса на "черное золото", отмечает Кожухова.

"ФРС также опубликует результаты стресс-тестов национальных банков. В Европе и США выйдут первые оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности за июнь (ожидается замедление роста в Европе и ускорение роста в США). В Германии выйдут данные по производственной инфляции, а в Великобритании – по потребительской и производственной", — напоминает о предстоящих событиях она.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что цены на нефть, по-видимому, не отступят далеко от 120 долларов за баррель по марке Brent в свете снижения добычи в Ливии из-за беспорядков и угрозы введения дополнительных санкций США в отношении Ирана. Путин заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Тот факт, что на ПМЭФ некоторые компании продемонстрировали готовность при нормализации ситуации распределить часть прибыли во втором полугодии, окажет рынку в целом некоторую поддержку", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Для нашего фондового рынка сейчас главное цены на сырье и геополитическая ситуация. Боковая динамика нашего фондового рынка продолжается, но шансы, что летом будет пробита верхняя граница бокового коридора 2500 пунктов по индексу Мосбиржи и он вырастет до 2800 пунктов, превышают вероятность его снижения", — считает Андрей Верников из "Универ Капитала".

Бахтин считает, что несмотря на слабость внешнего фона, вызванную резким повышением ставок ФРС, отечественные акции имеют в ближайшее время потенциал роста в свете сохраняющихся высоких цен на энергоносители, а также перетока средств на фондовый рынок с депозитов, которые открывались в начале весны и у которых истекает срок действия.

Локтюхов полагает, что на следующей неделе рынок попробует продвинуться в направлении 2500 пунктов, хотя крепкий рубль и будет сдерживать рост.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Рубль нашел зону стабилизации около 57 рублей за доллар, считает Кочетков.

"Впрочем, это не исключает того, что на фоне налогового периода он вновь сможет немного укрепиться. В остальном, торговый баланс продолжает оказывать поддержку российской валюте, хотя Минфин и МЭР высказывают своё недовольство", — добавляет он.

Ключевым драйвером поддержки рубля остается навес предложения долларов — на следующей неделе экспортеры активизируют продажи валюты ввиду приближающегося пика налогового периода, в этом месяце сдвинутого на 27-28 июня, рассуждает Локтюхов.

На будущей неделе начинается сезон платежей за российский природный газ, что, несмотря на некоторое увеличение импорта, будет поддерживать курс рубля, считает Вайсберг. Рубль вошел в "боковик" — остановится ли?

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Сырьевые компании по-прежнему выглядят основными бенефициарами от стагфляционных рисков, однако, в случае начала тренда на снижение цен, компании из нециклических отраслей могут вновь быть востребованы, полагает Евстифиев.

"Постепенно возвращается интерес к компаниям информационных технологий, для которых создаются дополнительные меры поддержки. Банковский сектор может рассчитывать на некоторый рост кредитования после снижения ставки ЦБ РФ до 9,5%", — говорит Кочетков.

"Сектор информационных технологий может продолжить рост на фоне мер государственной поддержки и сильной технической перепроданности. Также интерес инвесторов может быть обращён на банковский сектор, где стоит ожидать оживление после снижения ставки ЦБ РФ. В остальном, рынок продолжит торговаться в относительно узком диапазоне", — добавляет он.

"Перед 30 июня, когда должно состояться собрание акционеров, будет расти спрос на акции "Газпрома". В последние дни инвесторы переосмыслили в лучшую сторону перспективы акций Сбербанка и на них есть устойчивый спрос. Покупать акции прямо сейчас или дождаться пробития диапазона наверх каждый решает самостоятельно, но мне кажется, что акцент нужно делать на покупку нефтегазовых акций и акций производителей удобрений", — говорит Верников.

Ващенко ожидает рост по широкому спектру бумаг. По его мнению, хуже рынка, возможно, будут только бумаги девелоперов на фоне новостей о снижении спроса на жилье.

"Не исключено, что на рынок начали приходить новые деньги, поступающие от банковских депозитов после окончания их срока. Многие акции выглядят привлекательно для покупок не только на короткий, но и на средний срок. Новости Петербургского форума дадут толчок бумагам нефтегазового, металлургического, IT секторам, банкам", — добавляет он.

Бахтин напоминает, что в России годовые собрания акционеров на неделе проведут "Газпром", "Роснефть", "Русал", "Лукойл", МТС, En+, "М.Видео", "Татнефть", "Камаз", "Русснефть".

Локтюхов надеется на оживление спроса на ключевые "фишки" финансового и нефтегазового секторов, тактически выглядящих интересно.