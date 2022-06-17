ВАШИНГТОН, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США несколько подросли на закрытии биржи в пятницу, Dow Jones продолжил снижение, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытие биржи, Dow Jones (DJIA) снизился на 0,13%, до 29888,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,43%, до 10798,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3674,84 пункта.

Индексы снижались с понедельника, падение в среднем составило около 5%.