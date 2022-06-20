МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром откатывается назад по отношению к иене после скачка на 2% торговым днем ранее в связи с решением центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск курс доллара к иене снижается до 134,88 иены со 134,96 иены; курс евро к доллару в то же время растет до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0498 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,31%, до 104,37 пунктов.

В пятницу японский центробанк (Банк Японии) принял решение сохранить учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1% в то время, как другие мировые центробанки продолжают "ястребиную" политику и повышают свои ставки.

"Рынок готовился к капитуляции Банка Японии, но получил прямо противоположное", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).

Так, Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания ожидаемо повысила её до 1,5-1,75% годовых, и рост сразу на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года.

Из-за таких различий в монетарной политике курс доллара к иене подскочил на 2% в пятницу.