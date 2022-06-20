МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки понесли сильнейшие недельные потери с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Ведущие центральные банки активизируют ужесточение денежно-кредитной политики в попытке сдержать инфляцию, из-за чего инвесторы нервничали по поводу экономического роста. ФРС США заявила, что "безоговорочно" привержена борьбе с инфляцией

Сильнейшее с 1994 года повышение процентной ставки в США, первый подобный шаг в Швейцарии за 15 лет, пятое с декабря увеличение ставки в Великобритании и решение Европейского центрального банка поддержать страны Южной Европы с высоким уровнем задолженности по очереди нанесли удары по рынкам.

Банк Японии на прошлой неделе стал единственным исключением. В пятницу он сохранил в силе свою стратегию удерживания доходности 10-летних государственных облигаций около нуля.

После первоначального снижения мировые рынки к концу пятничной сессии несколько стабилизировались, и общемировой индекс MSCI опустился лишь на 0,12%. С начала недели он упал на 5,8% и понес сильнейшие недельные потери в процентах с недели, завершившейся 20 марта 2020 года. Курс доллара к иене немного откатывается после роста на 2%

Американский Dow Jones Industrial Average в пятницу потерял 0,13%, S&P 500 прибавил 0,22%, а Nasdaq Composite подскочил на 1,43%.

За всею неделю S&P 500 упал на 5,8% и понес сильнейшие недельные потери с третьей недели 2020 года.

Инфляция и карантинные ограничения в Китае подорвали восстановление мировой экономики, отметили в заметке для клиентов экономисты Bank of America, добавив, что они оценивают вероятность рецессии в США в следующем году в 40% на фоне дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. "Мы прогнозируем замедление роста ВВП почти до нуля, стабилизацию инфляции на уровне около 3%, а также повышение ставок ФРС выше 4%", — добавили они.

В пятницу ФРС заявила, что ее борьба с инфляцией "не ограничена какими-либо условиями". Опасения насчет возможной рецессии из-за повышения ставок поддержали цены на американские гособлигации и замедлили рост их доходности. Доходность 10-летних бондов США откатилась до 3,22944% после роста в четверг до 11-летнего максимума 3,498%.

Доходность гособлигаций стран Южной Европы в пятницу резко снизилась после сообщений с новыми подробностями планов президента ЕЦБ Кристин Лагард относительно разработки инструмента для поддержки доходности.

"Более агрессивный тон центробанков пополнил список проблем как для экономики, так и для фондовых рынков, — пояснил Марк Хефеле, инвестиционный директор UBS Global Wealth Management. — Риски рецессии усиливаются, а мягкая посадка американской экономики кажется все более сложной задачей".

Индекс MSCI для азиатских рынков за исключением Японии упал до пятинедельного минимума под давлением продаж в Австралии. Японский Nikkei понизился на 1,8%, а за всю неделю потерял почти 7%.

Обстановка на рынках облигаций и валют складывалась неспокойная после серьезных колебаний, наблюдавшихся в последнюю неделю. ЕЦБ понизил прогнозы по росту европейской экономики

Иена упала после того, как Банк Японии сохранил в силе свою сверхмягкую денежно-кредитную политику. К концу пятничной сессии иена опустилась на 2,2%, поддержав доллар, который укрепился к корзине ведущих мировых валют на 0,73%.

Фунт понизился на 1%, инвесторы внимательно следили за разницей между ставками в США и Великобритании. Банк Англии предпочитает более взвешенный подход по сравнению с ФРС.

"Если центробанк не действует агрессивно, участники рынков облигаций и рисковых валют учитывают в котировках более сильное повышение ставок в будущем, — указал аналитик NatWest Markets Джон Бриггс. — Инвесторы, вероятно, беспрерывно подстраиваются под перспективы повышения процентных ставок во всем мире…поскольку политика всех центральных банков развивается в одном направлении".

Замедление экономического роста способно ударить по спросу на топливо, в связи с чем баррель нефти сорта WTI подешевел на 6,42% до 110,04 доллара, а баррель Brent — на 5,43% до 113,30 доллара.

Золото подешевело на 0,8% до 1841,13 доллара за унцию под давлением укрепившегося доллара.