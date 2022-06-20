МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника усилил рост по индексу Мосбиржи и умеренно подрастает по долларовому индексу РТС, следует из данных Московской биржи.

К 10.08 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,54%, до 2366,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1317,77 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался в пределах 0,2%.