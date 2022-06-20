События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июня
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|9:15
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|10:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь)
|26
|13:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|2,4%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)
|0,3%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|0,2%
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (май)
|5,61 млн долл
|5,39 млн долл
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май)
|-2,4%
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020
|340 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 10.06.2022)
|2,55 (ао), 2,25 (ап) (9м2020) + 1,95 (ао), 2,25 (ап) (фин) — див-д 2020
|4,5 (только ао, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Газпром — СД (перспективы развития системы газоснабжения и газификации субъектов РФ до 2030)
https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837235668.html