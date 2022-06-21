МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник сильно растут, на 1% и более, поскольку инвесторы несмотря на угрозу рецессии всё ещё ожидают роста доходов эмитентов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,75%, до 7174,11 пункта, французский CAC 40 — на 1,81%, до 6027,49 пункта, немецкий DAX — на 1,22%, до 13426,38 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают прогнозы некоторых аналитиков относительно доходов отдельных компаний.

Несмотря на большую обеспокоенность опасностью рецессии "аналитики все еще прогнозируют рост доходов в 2022 и 2023 годах", сказал агентству Блумберг инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).