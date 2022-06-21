МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Швейцария начала импортировать золото из РФ впервые с зимы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны. СМИ назвали возможную цель новых европейских санкций

"По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае в Швейцарию из России было поставлено более 3 тонн золота. Это первая поставка между странами с февраля", — указывает Блумберг.

В Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода, которые в совокупности перерабатывают две трети мирового золота, и поставки составляют около 2% от импорта золота в этот ключевой аффинажный центр в прошлом месяце, уточнили в агентстве.

При этом большинство аффинажных компаний в мире заявило об отказе принимать новое золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в начале марта исключила фабрики РФ из списка аккредитованных.