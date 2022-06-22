МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду падают более чем на 1% на данных об ускорении инфляции в Великобритании, которая не входит в зону евро, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

По состоянию на 10.43 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,26%, до 7060,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,82%, до 5856,2 пункта, немецкий DAX — на 2,1%, до 13015,2 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее. За май потребительские цены выросли на 0,7% после роста на 2,5% в апреле. Ускорение годовой инфляции до 9,1% совпало с ожиданиями аналитиков, в месячном же выражении рост потребительских цен ожидался лишь на 0,6%.

Кроме того, динамике европейских котировок способствовало резкое снижение стоимости акций энергетических компаний на фоне падения цен на нефть на 5%. Так, акции Eni, TotalEnergies, Shell и BP дешевели на 3,29%, 3,65%, 3,84% и 2,98% соответственно.