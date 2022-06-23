МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром продолжает снижаться по отношению к другим основным мировым валютам на падении до двухнедельного минимума доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, при каких обстоятельствах доллар упадет до 50 рублей

По состоянию на 7.46 мск курс евро к доллару растет до 1,0572 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0565 доллара. Курс доллара к иене уменьшается до 135,47 иены со 136,26 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 104,11 пункта.

Американская валюта остается под влиянием доходности гособлигаций США (US Treasuries), которая снизилась до 3,154% с уровня предыдущего закрытия в 3,156%, что стало минимальным уровнем за последние две недели. Такому развитию событий способствовали опасения по поводу рецессии мировой экономики в связи с "ястребиной" политикой центробанков.

Кроме того, инвесторы оценивают комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил в своем выступлении перед Конгрессом, что центробанк полностью привержен контролю над ценами, даже если это может привести к экономическому спаду. Он также добавил, что рецессия "безусловно возможна", отражая опасения финансовых рынков, что ужесточение темпов ФРС затормозит рост.

"Комментарии Пауэлла немного вымотали доллар, его слова относительно повышенного риска рецессии, очевидно, имеют больший вес, чем его безоговорочное обязательство восстановить ценовую стабильность", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Westpac.