МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром снижается, инвесторы оценивают комментарии главы Федрезерва США Джерома Пауэлла относительно планов по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара продолжает падать к евро и иене в четверг

По состоянию на 8.00 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,7 доллара, или на 0,2%, до 1834,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,74% — до 21,262 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовали комментарии главы Федрезерва США Пауэлла о возможном дальнейшем повышении базовой процентной ставки.

Таг, глава ФРС заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным.