МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром продолжает падать второй день подряд, за две торговые сессии ее стоимость опустилась на 4% и достигла минимального с февраля 2021 года уровня, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает на комментариях главы ФРС США

По состоянию на 8.09 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,6%, до 3,8748 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,47%, до 8773 долларов, алюминия — на 2,13%, до 2479,5 доллара, цинка — на 1,55%, до 3536,5 доллара.

На рынке меди в четверг утром наблюдается резкое снижение цен. За две торговые сессии стоимость сырьевого металла опустилась на 4%. Таким образом, медь подешевела до отметки в 3,8475 доллара впервые с 18 февраля 2021 года.