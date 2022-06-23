МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг утром снижается примерно на 2%, инвесторы обеспокоены возможностью возникновения рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Курс доллара продолжает падать к евро и иене в четверг

По состоянию на 8.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 1,92%, до 109,59 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 2,17%, до 103,89 доллара.

Опасения того, что повышение учетных ставок центробанками может привести к рецессии в мировой экономике и, как следствие, снижению потребления энергоресурсов способствуют падению нефтяных котировок в четверг.

"Мы все еще находимся в эпохе, когда неопределенность высока и, как ожидается, останется такой еще долгое время", — сказала портфельный менеджер Advisors Capital Management Джоанн Фини (JoAnne Feeney), чье мнение приводит агентство Блумберг. "Сейчас это рискованно с точки зрения перспектив развития мировой экономики. Риск рецессии явно возрос", — добавила эксперт.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня увеличились на 5,6 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение на 1,4 миллиона.