2022-06-23T10:05:25+03:00
2022-06-23T10:05:25+03:00
2022-06-23T10:05:25+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220623/837269810.html
Курс доллара растет к рублю в начале торгов четверга
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. КУРС ДОЛЛАРА НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ РАСТЕТ НА 4 КОП, ДО 53,19 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 32 КОП, ДО 56,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022
валюта, рынки, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390887.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390887.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390886.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390886.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390874.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390874.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ РАСТЕТ НА 4 КОП, ДО 53,19 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 32 КОП, ДО 56,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется