2022-06-23T10:05:25+03:00

2022-06-23T10:05:25+03:00

2022-06-23T10:05:25+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220623/837269810.html

Курс доллара растет к рублю в начале торгов четверга

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. КУРС ДОЛЛАРА НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ РАСТЕТ НА 4 КОП, ДО 53,19 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 32 КОП, ДО 56,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60