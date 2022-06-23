МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ РАСТЕТ НА 4 КОП, ДО 53,19 РУБ, ЕВРО СНИЖАЕТСЯ НА 32 КОП, ДО 56,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

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