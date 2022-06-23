МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. Российский рубль в четверг ослаб против доллара США, но продолжает держаться вблизи 7-летних максимумов при поддержке мер контроля над выводом капиталов, а также ввиду скорого начала периода уплаты налогов, сообщило агентство Рейтер. Между тем опасения относительно возможного дефолта России по обязательствам перед иностранным кредиторами продолжают нарастать. The Hill: вводимые Америкой санкции вредят господству доллара

Президент Владимир Путин в среду подписал указ о временных мерах по обеспечению исполнения обязательств России по внешним долгам.

В 07.31 по Гринвичу рубль торговался с понижением на 0,4%, по 53,36 за доллар США, но держался вблизи достигнутого в среду максимума с июня 2015 года 52,80.

Против евро рубль укрепился на 0,7%, до 56,01 за евро. В ходе предыдущей сессии рубль достигал отметки 55,01, близкой к максимуму за более семи лет.

Рубль, который в этом году демонстрирует лучшую динамику среди валют, получает поддержку за счет значительных поступлений от экспорта сырьевых товаров, резкого сокращения импорта и запрета на снятие наличной валюты с личных счетов.