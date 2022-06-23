МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг днем снижается на 1%, инвесторы обеспокоены возможностью возникновения глобальной рецессии, а также реагируют на неожиданные данные о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Аналитики ожидают уменьшения запасов нефти в США за неделю

По состоянию на 13.00 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 1%, до 110,65 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 1,05%, до 105,08 доллара.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня увеличились на 5,6 миллиона баррелей, при этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 1,4 миллиона.

Также понижательным фактором остаётся опасение возникновения глобальной экономической рецессии, вызванных повышением учетных ставок мировыми центробанками, а рецессия, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок в четверг.

"Много внимания уделяется опасениям рецессии", — сказал агентству Блумберг старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank NV Ханс ван Клеф (Hans van Cleef).

"Возможно, понижательное давление, которое мы наблюдаем сейчас, зашло слишком далеко, поскольку трейдеры отказываются от ранее оптимистичной позиции", — добавил он.