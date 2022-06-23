МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга растёт на 0,8% по индексу Мосбиржи на позитивном настроении инвесторов, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. "СПБ Биржа" не планирует создавать дочерние структуры за рубежом

Индекс Мосбиржи к 15.11 мск увеличивается на 0,8%, до 2392,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1408,66 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" укрепляется 35 копеек, достигая 53,5 рубля, евро наоборот снижается на 33 копейки, до 56,09 рубля.

"Российский фондовый рынок в четверг открылся на минорной ноте, однако к обеду перешел к росту. Главным драйвером позитива стали девелоперы, акции которых продолжили рост на фоне скорого дальнейшего снижения ставок по льготной ипотеке", — делится мнением Александр Ковалев из ФГ "Финам".

Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции" добавляет, что позитивной динамике способствует возвращение интереса инвесторов к бумагам крупнейших банков на фоне их перепроданности, сохраняется позитивная динамика в компаниях сектора производства и распределения электроэнергии, как защитного сектора, а также на фоне новости о рекордных поставках электроэнергии из России в Китай с начала года.

ЛИДЕРЫ РОСТИ И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста стоимости — акции ПИК (+6,57%) "Самолёта" (+4,16%), ЛСР (+2,69%), Сбербанка (+3,7%), Polymetal (+1,05%), Petropavlovsk (+4,5%), "Алросы" (+2,5%) и расписки VK (+6,83%).

"Бумаги ПИКа и ЛСР продолжают отыгрывать уверенным ростом снижение ставки по льготной ипотеке до 7%, так как на этом фоне ожидается увеличение продаж девелоперов", — поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

Позитивное влияние на котировки металлургов сегодня оказала вышедшая статистика по производству стали за 5 месяцев 2022 года, согласно которой сильного влияния санкций на работу металлургических компаний пока не было оказано, отмечает Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

В лидерах падения — акции "Полюса" (-3,87%), "Газпром нефти" (-1,68%), "СПБ Биржи" (-2,87%), "Магнита" (-1,4%), "Распадской" (-1,06%), "Мечела" (-1,46%) и НЛМК (-0,12%).

"Акции НЛМК движутся вниз, реагируя на негативную конъюнктуру в секторе металлургии из-за снижения объемов экспорта. Руководство компании сократило план производства стальной продукции на 26% по итогам второго полугодия и на 15% за весь 2022 год", — также отмечают аналитики компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На дневном графике индекс Мосбиржи торгуется на малых объемах и с большой вероятностью продолжит консолидацию в боковом канале 2320-2455 пунктов в ближайшие сессии", — полагает Александр Ковалев из ФГ "Финам".

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" предполагает, что по итогам текущего торгового дня и всей недели мы станем свидетелями укрепления индекса РТС выше уровня в 1400 пунктов. Если же у рынка хватит сил, и он преодолеет по итогам недели уровни в 1437,14 — 1438,87 пунктов, то разговоров о движении к уровню в 1500 пунктов станет существенно больше, дополняет эксперт.

По мнению Анны Михайловы из "Ингосстрах-Инвестиции", на динамику рынка сегодня может оказать влияние новость о том, что ЦБ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки. "Также важной новостью сегодня является сообщение о том, что власти узаконили рублевые выплаты по евробондам РФ", — заключает она.