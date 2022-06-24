МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов Whoosh установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме 3 миллиардов рублей на уровне не выше 13,6% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Котировки "Самолета" взлетели на 12% на корпоративных новостях

Данному ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 14,31% годовых.

Whoosh в пятницу собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Эмитентом выступает ООО "Вуш".

Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 июня. Организаторы выпуска — Газпромбанк и "Московский кредитный банк".

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в мае.