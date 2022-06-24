МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы снижается на 1,11% по индексу Мосбиржи на фоне фиксаций прибыли, а также на 0,7% по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

Индекс Мосбиржи к 15.21 теряет 1,1%, до 2378,02 пункта, долларовый индекс РТС — 0,7%, до 1405,84 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" снижается на 19 копеек, до 53,27 рубля, евро на 37 копеек, до 55,83 рубля.

Виталий Манжос из "Алго Капитал" отмечает, что "медвежьи" настроения на локальном рынке акций возобладали вопреки явному улучшению состояния внешнего фона.

"Несмотря на благоприятную обстановку, у нас наблюдаются умеренные продажи, препятствующие дальнейшему росту. Вероятно, свою роль играет фактор пятницы: кто-то фиксирует прибыль из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. На этом фоне многие воздерживаются от активных действий", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения акции ММК (-3,21%), "Газпрома" (-2,14%), "Татнефти" (-2,14%), "Яндекса" (-1,84%), "Лукойла" (-1,77%), НЛМК (-1,68%), "Магнита" (-1,62%).

"Информационным поводом для активизации распродаж в акциях "Газпрома" послужила новость о том, что министерство экономики ФРГ изучает возможность изъятия части активов газопроводной системы "Северный поток 2" для использования ее при приеме СПГ", — замечает Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Аналитики из "Фридом Финанс" дополняют, что бумаги "Яндекса" немного дешевеют на фоне сообщений о сбоях в сервисах "Яндекс Go", который, впрочем, компания уже устранила.

Лидерами роста стали акции "Самолета" (+7,11%), "Детского мира" (+4,73%), АФК "Системы" (+3,48%), "Мечела" (+3,24%), ЛСР (+2,61%), "Алросы" (+2,53%).

Виталий Манжос из "Алго Капитал" обращает внимание, что бумаги "Самолета" вышли на 6 место по торговым оборотам среди акций на Московской бирже. Интерес к ним подогрела публикация сильных операционных и финансовых показателей застройщика за 5 месяцев текущего года, добавил эксперт.

Роман Блинов ИК "Русс-Инвест" подчёркивает, что акции отдельных представителей сектора строительства недвижимости снова в фокусе. "Это не удивительно, поскольку весь сектор девелопмента сейчас под влиянием ряда инициатив правительства в отношении ипотечных программ и инвесторы предвкушают определённые послабления для сектора и ждут более устойчивого положения в секторе", — считает он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи на закрытие торгов зону 2280–2450 пунктов и ориентир для РТС 1390–1470 пунктов.

"Мы ожидаем, что основные российские фондовые индексы найдут в себе силы и будут стремиться консолидироваться на ранее достигнутых уровнях, но самая жаркая пора текущих торгов будет именно вечером. Так уже было и не раз", — отметил Блинов.