МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу перед выходом статистики по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,75%, до 30904 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,84%, до 11836,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 3829,5 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что основные торги откроются ростом; трейдеры ждут макростатистику по стране. Так, ожидается, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,2 пункта с 58,4 пункта в мае. Прогноз аналитиков совпадает с предварительной оценкой.

В это же время станут известны данные по продажам новостроек в США, которые, согласно прогнозам, снизились по отношению к апрелю на 0,5%, до 588 тысяч.

Старший рыночный аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), слова которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, что фондовый рынок находится "на передышке" после массовых опасений рецессии. Однако эксперт предупредил, что он по-прежнему "уязвим для нового нападения" пока новостной фон не улучшится.