МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сервис аренды электросамокатов Whoosh увеличил объем размещения биржевых облигаций до 3,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Whoosh установил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения 3 миллиарда рублей и ставку купона не выше 13,6% годовых (доходность к погашению — 14,31% годовых), затем в ходе сбора заявок ориентир по купону он был снижен до 13,35-13,5% годовых (доходность 14,03-14,2% годовых). Финальный ориентир купонов установлен в размере 13,5% годовых (доходность — 14,2% годовых).

Whoosh в пятницу собирал заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Эмитентом выступает ООО "Вуш". Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 июня. Организаторы выпуска — Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в мае.