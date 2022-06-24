МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу поднимаются, инвесторы обращают внимание на макростатистику, при этом мировые рынки в целом склонны к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,83%, до 31239,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,69%, до 11534,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,27%, до 3881,74 пункта.

Трейдеры обращают внимание на статистику по США, опубликованную ранее в ходе торгов. Так, продажи новых домов в стране в мае неожиданно выросли — на 10,7%, до 696 тысяч. Аналитики ожидали снижение до 588 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 591 тысячу; показатель был пересмотрен до 629 тысяч.

В то же время индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне снизился до 50 пунктов с майских 58,4 пункта. Показатель оказался несколько ниже прогноза и предварительной оценки в 50,2 пункта.

В пятницу основные мировые фондовые индексы растут. Биржи Азии закрылись ростом в среднем на 1-2%, Европы — поднимаются на 1,8-3,2%. Нефтяные цены растут на 2%. Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы, главные из которых — повышение процентных ставок мировыми центробанками на фоне высокой инфляции и перспективы вокруг экономики.