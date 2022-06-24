МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером в целом стабильна на фоне разнонаправленных факторов, таких как рост фондовых рынков и удешевление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,85 доллара, или на 0,05%, до 1828,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% — до 21,075 доллара за унцию.

В пятницу основные мировые фондовые рынки показывают заметный рост: индексы Азии закрылись в среднем ростом на 1-2%, Европы и США — примерно на 2-3%. Золото традиционно является более надежным активом, поэтому склонность трейдеров к риску в целом негативна для спроса на этот драгоценный металл.

Укрепление доллара при этом поддерживает спрос на золото, так как в этом случае металл становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 104 пунктов.

Основное внимание трейдеров на текущей неделе было сосредоточено вокруг политики мировых центробанков по их ставкам. Регуляторы больше склонны повышать ставки для борьбы с инфляцией, что в то же время усилило опасения по поводу возможной рецессии в экономике.

После двух выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на текущей неделе рынки по-прежнему оценивают повышение ставки в июле на 75 базисных пунктов, что соответствует предположениям председателя ФРС, сделанным ранее в текущем месяце. В июне Федрезерв повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%, Пауэлл тогда заявлял, что повышение в июле может составить 50-75 базисных пунктов.