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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220624/837290434.html
Российский рынок акций в пятницу снизился, за неделю – вырос
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Российский рынок акций коррекционно снизился на 0,54% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился... ПРАЙМ, 24.06.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций коррекционно снизился на 0,54% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,54%, до 2391,51 пункта, долларовый индекс РТС символически потерял 0,1%, закончив день на отметке 1414,96 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,6%, РТС – на 7,6%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 21 копейку – до 53,26 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 56,07 рубля.