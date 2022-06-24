МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций коррекционно снизился на 0,54% по индексу Мосбиржи перед выходными, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,54%, до 2391,51 пункта, долларовый индекс РТС символически потерял 0,1%, закончив день на отметке 1414,96 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,6%, РТС – на 7,6%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 21 копейку – до 53,26 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 56,07 рубля.