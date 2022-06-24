МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы сильным ростом на общем оптимизме, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 2,68%, до 7208,81 пункта, французский CAC 40 — на 3,23%, до 6073,35 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 13118,13 пункта.

В конце недели на мировых рынках наблюдалась позитивная динамика. Биржи Азии закрылись в значительном плюсе, а американские индексы растут более чем на 2%.

Поддержку европейским фондовым рынкам также оказало ралли цен на нефть на 2-3%. На этом фоне энергетический индекс Европы вырос на 2%, а акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 2,9%, 2,8% и 3% соответственно.

По итогам недели FTSE 100 и CAC 40 выросли на 2,7% и 3,2% соответственно, в то время как DAX уменьшился на 0,07%.