МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -5,4% -0,2%
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,955 млн  
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май) 0,5% 0,1%
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) -3,9% -4%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Центр и Приволжье — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 22.05.2022) 0,0259262 — див-д 2020 0,0278233 — див-д 2021
  RUB Газпром — СД (о внесении изменений в условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО Газпром, и связанными с ними лицами)    