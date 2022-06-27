МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии в понедельник демонстрирует умеренный рост на позитивном внешнем фоне, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Минфин заявил о полном исполнении обязательств по евробондам

Индекс Мосбиржи к 15.11 мск повышается на 0,82%, до 2411,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,88%, до 1427,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 21 копейку, до 53,19 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 55,90 рубля.

Глобальные рынки и нефтяные цены сохраняют восходящую динамику, что создает благоприятную внешнюю обстановку для покупателей российских акций, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

При этом открытие торгов в "красной" зоне может выступить формальный дефолт России по внешним обязательствам, произошедший впервые с 1918 года, добавляет он.

"Однако еще до марта 2022 года мы слабо зависели от международных займов, внешний долг у нас находится на очень низком уровне, особенно по сравнению с развитыми странами. Кроме того, дефолт допущен не из-за неплатежеспособности страны, а по причине санкций. Поэтому говорить о долгосрочной потере мировой репутации России как надежного заемщика не приходится", — дополняет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста стоимости — акции "Совкомфлота" (+8,98%), "Самолета" (+5,3%), ПИКа (+4,5%), "Яндекса" (+5,2%), расписки X5 Group (+5,68%), Ozon (+5,41%), "Русагро" (+5,89%).

"Резкий рост акций "Совкомфлота" в понедельник может быть связан с новостями прошлой недели о выдаче Индией сертификатов на соответствие требованиям по технической безопасности десяткам судов, принадлежащим компании. В результаты суды "Совкомфлота" смогут осуществлять поставки нефти в Индию и другие страны даже после отказа западных компаний предоставлять России подобные услуги в связи с санкциями", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

X5 Group в свою очередь дорожает на сохраняющейся продовольственной дефляции в РФ, которая будет способствовать увеличению розничных продаж, считают аналитики из компании "Фридом финанс".

Также эксперты замечают, что акции ПИКа продолжают сокращать отставание от основных конкурентов, отыгрывая снижение льготной ставки по ипотеке, благодаря которому должны увеличиться объемы реализации жилой недвижимости и, как следствие, доходы строительных компаний.

Лидеры падения котировок — акции Polymetal (-3,1%), "Селигдара" (-3,26%), "Полюса" (-2,85%), ММК (-0,61%), "Норникеля" (-1,17%).

Золотодобытчики теряют в связи с перспективой ввода странами "Большой семерки" запрета на импорт российского золота, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". По её мнению, новые санкции могут привести к снижению закупочных цен внутри РФ, а также образованию дисконта для азиатских покупателей из-за угрозы вторичных санкций.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если ситуация на мировых площадках сильно не ухудшится, а рубль не будет активно дорожать, индекс Мосбиржи проверит на прочность отметку 2416 пунктов — серьезное техническое препятствие для продолжения роста, прогнозирует Бабин.

Аналитики из ИК "Фридом финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии зону 2350–2460 пунктов и 1390–1470 пунктов соответственно.