МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером перешла к снижению, сдерживает котировки рост доходности американских госбондов, при этом рынки продолжают оценивать новость о возможном эмбарго на покупку драгметалла из России, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,9 доллара, или на 0,21%, до 1826,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,61% — до 21,288 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 3,187% с уровня предыдущего закрытия в 3,124%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы продолжают обращать внимание на новости вокруг поставок российского золота. Президент США Джо Байден накануне подтвердил просочившуюся в СМИ информацию о том, что страны "Большой семёрки" (G7) готовят запрет на импорт золота из России. Предполагается, что эти санкции будут распространяться на всё золото, добытое в России после введения запрета, и не затронут уже приобретенный драгметалл.

Евросоюз готов рассмотреть возможность введения запрета на импорт золота из России, но подобная мера не должна бить по ЕС, в свою очередь прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Запрет G7 на импорт российского золота будет в основном символическим, поскольку на российское золото уже действовал запрет… от Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов", — пишет портал MarketWatch со ссылкой на аналитиков Commerzbank.