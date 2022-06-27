МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Брокерская компания "Фридом Финанс" с 27 июня временно ограничила клиентам возможность коротких продаж иностранных ценных бумаг на "СПБ бирже", уведомила компания своих клиентов. Российский рынок акций вырос по итогам торгов

"Обращаем внимание, что с 27 июня 2022 года брокер временно ограничивает возможность осуществлять непокрытые продажи иностранных ценных бумаг ("короткие продажи", "продажи в шорт") на ПАО "СПБ Биржа"", — говорится в сообщении "Фридом Финанс".

В связи с введенными ограничениями, брокером будут сняты активные приказы, исполнение которых может привести к возникновению коротких позиций по иностранным ценным бумагам на "СПБ Бирже", добавили в компании.

"Временные ограничения связаны с внутренней политикой брокера и риском на доллар", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Фридом Финанс".