МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи в ходе торгов во вторник на смешанном внешнем фоне, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.

Индекс Мосбиржи к 15.32 мск снижается на 0,18%, до 2412,66 пункта, индекс РТС растет на 0,65%, до 1437,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" уменьшается на 52 копейки, до 52,86 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 55,73 рубля.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что мировые фондовые индикаторы после утреннего снижения быстро восстановились и сохраняют восходящую динамику. Нефть продолжает активно дорожать, реагируя на новость о планах G7 рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций.

"Российский фондовый рынок сегодня не находит поводов для роста, однако индекс Мосбиржи удерживается выше уровня 2400 пунктов. Торговая активность… остается низкой", — дополняет Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения — акции Petropavlovsk (-5,26%), "Алросы" (-3,79%), "Совкомфлота" (-2,5%), ММК (-1,67%), "Северстали" (-1,99%), Polymetal (-1,85%). Цены на нефть ускорили рост днем во вторник

"Бумаги Petropavlovsk дешевеют на фоне перевода компании из первого котировального списка Московской биржи в третий. Из-за этого вводится ограничение доступа на покупку акций для неквалифицированных инвесторов и пенсионных фондов. Продажи бумаг при этом разрешены", — поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал" считает, что акции золотодобытчиков находятся под давлением намерения стран G7 ввести ограничения на российский импорт.

Лидерами роста являются акции "Сургутнефтегаза" (+5,7%), "Аэрофлота" (+3,08%), "Мечела" (+3,15%), ПИК (+1,69%), ЛСР (+2,13%), ВТБ (+1,07%), расписки Okey (+13,11%), TCS Group (+6,76%) и VK (+2,78%).

Александров поясняет, что 30 июня будет проведено годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза", на котором будет рассмотрен вопрос распределения дивидендов, поэтому бумага спекулятивно растет на ожиданиях.

"Okey — это низколиквидная бумага, в среднем объем торгов составляет менее 3 миллионов рублей в день. При этом сегодня прошло уже более 21 миллиона рублей, без каких-либо существенных новостей. Можно предположить, что это произошло на фоне сообщений о просьбах снижения налоговой нагрузки со стороны ритейлеров, однако, я бы предположил, что сама по себе эта новость не могла иметь такого сильного эффекта. Не исключаю вероятности, что это может быть следствием "разгона" котировок" — обращает внимание эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы ждем, что индекс Мосбиржи удержит уровень 2400 пунктов и в будущем перейдет к более активному росту", — прогнозирует Соловьев из Промсвязьбанка. Эксперты рассказали, что нужно сделать с "токсичной" валютой

По мнению Алексея Антонова из компании "Алор Брокер", текущую торговую сессию рынок закроет в небольшом снижении, существенный рост российских индексов без новых драйверов невозможен, тем не менее в четверг пройдут годовые собрания акционеров крупных компаний, которые возможно изменять текущую динамику.

"Будем надеяться на то, что к концу июня основные российские индексы не сдадут вниз и удержат уровни, на которых они сейчас находятся. Динамика индекса РТС сейчас снова находится под влиянием курса российского рубля, но мне лично кажется, что и этот фактор уже скоро станет не таким смысл несущим. Повторю свой тезис о том, что российскому фондовому рынку необходимы новые триггеры к росту или падению. Тот факт, что к текущему моменту на фоне всего происходящего мы еще не стоим 1900-2000 пунктов по индексу Московской биржи и не находимся на уровнях в 600-700 пунктов по индексу РТС, явно вселяют скромный оптимизм", — предполагает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Бабин из "БКС Мир инвестиций" делится мнением, что если ситуация на мировых рынках не испытает значительного ухудшения, а рубль хотя бы приостановит рост, индекс Мосбиржи попытается закрепиться над уровнем 2420 пунктов, куда теперь передвинулось сопротивление после неудачной попытки пробоя предыдущего технического препятствия в виде месячной вершины.