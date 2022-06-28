2022-06-28T16:37:30+03:00
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2022-06-28T16:37:30+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220628/837317618.html
Источник сообщил о сборе заявок на облигации "Автодором" 1-5 июля
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Государственная компания "Автодор" 1-5 июля соберет заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 30,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах... ПРАЙМ, 28.06.2022
рынки, экономика, облигации, новости, автодор, облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" 1-5 июля соберет заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 30,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир по ставке купона — премия не выше 180 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии БО-003P-02 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 июля.
Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", банк "Дом.РФ" и "Инвестбанк Синара".