МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" 1-5 июля соберет заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 30,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне

Ориентир по ставке купона — премия не выше 180 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.

Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации серии БО-003P-02 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 июля.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", банк "Дом.РФ" и "Инвестбанк Синара".