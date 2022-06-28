МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся снижением во вторник на 0,34% по индексу Мосбиржи, индекс РТС показал уверенный рост на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на 1-2% на ожиданиях по поставкам

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов потерял 0,34%, до 2408,75 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 2,63%, до 1465,37 пункта.

В лидерах падения – акции Petropavlovsk (-8,1%), Polymetal (-4,63%), "Газпром нефти" (-2,9%) и "Лукойла" (-2,7%).

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 1,48 рубля – до 51,9 рубля, курс евро — на 1,62 рубля, до 54,68 рубля.