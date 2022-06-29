МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается по отношению к евро, инвесторы ждут выхода статданных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск курс евро к доллару растет до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0518 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 136,25 иены со 136,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 104,41 пункта.

Американская валюта в среду утром находится под давлением предстоящих данных по ВВП США. Аналитики полагают, что показатель в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год.

Кроме того, влияние на котировки оказало снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) до 3,172% с уровня предыдущего закрытия в 3,207%.

В среду вечером ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, комментарии которого могут повлиять на курс доллара.