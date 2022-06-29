МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды заметным снижением, повторяя динамику американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Японский индекс Nikkei прервал четырехдневное ралли

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,4%, до 3361,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 2194,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,88%, до 21998,89 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,82%, до 2377,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,94%, до 6700,2 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,91%, до 26804,6 пункта.

Инвесторы из Азии в среду обратили внимание на то, что основные ключевые индексы США по итогам торгов вторника закрылись снижением: Dow Jones снизился на 1,56%, NASDAQ — на 2,98%, S&P 500 — на 2,01%. Снижению американских индексов способствовала неопределенность в отношении инфляции, повышения процентных ставок и вероятности рецессии.

Негативное влияние оказала и вчерашняя статистика по индексу доверия потребителей в США. По данным аналитической компании Conference Board, он опустился до самого низкого уровня с февраля 2021 года — 98,7 пункта после пересмотренного показателя мая в 103,2 пункта. Эксперты ожидали снижение до 100,4 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 106,4 пункта.

Это "потянуло акции вниз, поскольку настроения в отношении рискованных активов ухудшились", отметил аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.