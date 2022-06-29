Азиатские фондовые индексы закрыли торги снижением вслед за динамикой американских рынков
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды заметным снижением, повторяя динамику американских рынков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,4%, до 3361,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 2194,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,88%, до 21998,89 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,82%, до 2377,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,94%, до 6700,2 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,91%, до 26804,6 пункта.
Инвесторы из Азии в среду обратили внимание на то, что основные ключевые индексы США по итогам торгов вторника закрылись снижением: Dow Jones снизился на 1,56%, NASDAQ — на 2,98%, S&P 500 — на 2,01%. Снижению американских индексов способствовала неопределенность в отношении инфляции, повышения процентных ставок и вероятности рецессии.
Негативное влияние оказала и вчерашняя статистика по индексу доверия потребителей в США. По данным аналитической компании Conference Board, он опустился до самого низкого уровня с февраля 2021 года — 98,7 пункта после пересмотренного показателя мая в 103,2 пункта. Эксперты ожидали снижение до 100,4 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 106,4 пункта.
Это "потянуло акции вниз, поскольку настроения в отношении рискованных активов ухудшились", отметил аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20220629/837326754.html