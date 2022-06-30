Российский рынок акций снижается на 0,04% по индексу Мосбиржи в начале торгов
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ СНИЖАЕТСЯ НА 0,04% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837339086.html
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ СНИЖАЕТСЯ НА 0,04% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837339086.html
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