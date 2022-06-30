МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно снижаются в четверг на данных о безработице в Германии, в том числе сам немецкий индекс — на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Безработица в Германии выросла в июне

По состоянию на 12.49 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,83%, до 7172,45 пункта, французский CAC 40 — на 2,39%, до 5885,09 пункта, немецкий DAX — на 2,47%, до 12681,57 пункта.

Безработица в Германии выросла до 5,3% с уровня мая в 5%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне мая.

Кроме того, падению индексов способствовали корпоративные новости. Так, акции немецкого энергетического концерна Uniper падают в цене на 18% после того, как в среду компания решила отозвать прогноз прибыли на текущий финансовый год.