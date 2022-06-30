МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 1,79 РУБ, ДО 51,45 РУБ, ЕВРО — НА 2,31 РУБ, ДО 53,69 РУБ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ

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