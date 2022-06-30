2022-06-30T19:09:00+03:00
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2022-06-30T19:09:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837348645.html
Курс доллара снизился на 1,79 рублей, евро — на 2,31 рубля
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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 1,79 РУБ, ДО 51,45 РУБ, ЕВРО — НА 2,31 РУБ, ДО 53,69 РУБ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 1,79 РУБ, ДО 51,45 РУБ, ЕВРО — НА 2,31 РУБ, ДО 53,69 РУБ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
Новость дополняется